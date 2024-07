„Alles anders oder was?“ in der Sendlinger Kulturschmiede

„Alles anders oder was?“ – das ist das Motto der Zweiten Ausstellung vom Bilderfries in der Sendlinger Kulturschmiede

Täglich neue Botschaften von Wandel, von Konflikten, Kontroversen: beim Klima, in der Arbeitswelt, durch Epidemien und ihre Folgen, den Einflüssen der künstlichen Intelligenz, durch rechtsradikale Gefahren, brutalen Terror und grausamen Krieg.

Nur zum Verzweifeln? Oder gibt es auch Entwicklungen, die hoffen lassen?

Nach einer erfolgreichen ersten Ausstellung im letzten Jahr freuen sich die Organisatorinnen auf eine abwechslungsreiche zweite Gemeinschaftsausstellung der Sendlinger Kunstszene zu einem von Widersprüchen geprägten Thema. Leben und Gestalten in herausfordernden Zeiten: „Alles anders, oder was?“ LORA München spach im Vorfeld mit den Organisatorinnen der Ausstellung Dorothea Knodt und Matthias Lindinger.

Ein Beitrag von Martina Helbing mit Kulturschmiede Sendling – 03.07.2024 – 08:28 Minuten