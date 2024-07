Bildungswende JETZT, Stimmen zu Defiziten aber auch die „Aktive Schule Petershausen“

Vom 8.6. bis zum 18.6. rollte der BildungswendeJETZT-Ball begleitet von lautstarken Protesten durch bayerische Städte um auf die vielen Baustellen in Kitas und Schulen aufmerksam zu machen. Diese Sendung versammelt Stimmen der Demos und Kundgebungen in Würzburg, organisiert von Angelika Hechelhammer, Leiterin des Integrativen Kinderhauses Rasselbande in Würzburg, und München, wo Christine Lindner von „Eine Schule für alle“ die Orga übernahm.

Danach geben Anna und ihre 4jährige Tochter Olivia einen Einblick in den nicht immer leichten Alltag einer alleinerziehenden Mutter, deren Tochter einer besonderen Förderung bedarf.

2009 wurde die Aktive Schule Petershausen von Eltern, deren Kinder zuvor Natur- bzw. Waldkindergärten besucht hatten, gegründet, als Alternative zur notenorientierten, aussortierenden Regelschule. Hier wird Kindern und Jugendlichen – immer noch – ein ganzheitliches und damit nachhaltiges Lernen ermöglicht.

Ein Gespräch mit Claudia Schaller, sie war als Mutter und ist jetzt als Geschäftsführerin von Anfang an dabei, über Schwierigkeiten und Erfolge sowie mit der derzeitigen Schulleitung Anna-Maria Bals, die bei einer Führung durchs Gelände die pädagogischen Grundlagen der Schule erläutert und auch über ihren eigenen Weg in diese Schule berichtet.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel