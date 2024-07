Faszination Schokolade

Auch bei heißen Temperaturen geht doch eine Süßigkeit immer: Die Schokolade. Sie ist so eine wunderbare Versüßung des Lebens. Ob nun als Seelentröster, als freudebringender kurzer Moment oder einfach als eine schöne Auszeit. Anlässlich des World Chocolate Day am 07. Juli 2024 wollten wir mehr über diese leckere Versuchung wissen. Dazu haben wir mit Julia Zotter gesprochen, welche in der Produktentwicklung des österreichischen Familienunternehmens Zotter Schokolade arbeitet. Sie gibt uns einen Einblick darin, wie Schokolade überhaupt hergestellt wird, was hinter einem biologisch und fair produzierten Kakao steckt und wie Schokolade noch mehr genossen werden kann.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung im LORA Magazin am 08.07.2024 – 12:15min