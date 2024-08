Pop-Up Klimacamp in Augsburg, 8. August

Mittlerweile gibt es einige Klimacamps in Deutschland: Berlin, Dresden, Freiburg, Nürnberg – und auch in München hat dieses Jahr wieder das Klimacamp stattgefunden. Das Augsburger Klimacamp besteht schon seit vier Jahren. Es hat als stetiges Klimacamp begonnen. Doch das hat Ende Juli ein Ende gefunden. Und zwar aus taktischen Gründen. Denn das benachbarte Rathaus wird umgebaut. Folglich ist der Standort neben dem Rathaus nicht mehr sinnvoll. Was nicht bedeutet, dass die Leute des Klimacamps in Augsburg ihre Arbeit niederlegen. Wir haben mit Stefan vom Klimacamp Augsburg gesprochen. Er ist schon seit über drei Jahren mit dabei. Wir haben ihn gefragt, wann genau das Klimacamp gestartet hat und mit welchen Zielen sie sich zusammengefunden haben.

Das Augsburger Hohe Friedensfest wird schon seit 1650 alljährlich am 8. August begangen. Tatsächlich ist es im Augsburger Stadtgebiet ein gesetzlicher Feiertag und Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Sicherlich ein guter Ort für Klimaaktivismus. Denn Frieden ist ohne Klimagerechtigkeit in Zukunft kaum denkbar.

Weitere Infos unter: https://www.klimacamp-augsburg.de/

Ein Interview von David Westphal mit Stefan, Klimacamp Augsburg – 7.8.2024 – 04:59 Minuten