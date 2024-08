Lesepatenschaften durch Initiative „Lesezeichen“

Radio ist zum hören da! Aber lest ihr auch gerne? Laut der IGLU-Studie hat jeder vierte Viertklässler Schwierigkeiten beim Lesen. Und das, obwohl Lesen und Leseverstehen äußerst wichtig für die Bildung der Heranwachsenden ist. Die Initiative „Lesezeichen“ vermittelt nun schon seit ein paar Jahren sogenannte Lesepatinnen und -paten. Sie bieten in Einzelstunden ihre Dienste als Lesebegleiter an – ohne Prüfungs- oder Erfolgsdruck. Das Programm kommt gut an! Aber darüber berichtet uns die Leitung von „Lesezeichen“ gleich mehr. Sandra Hédiard war bei uns im Studio und erzählt uns, für wen die Lesepatenschaften eigentlich gedacht sind.

Ein Interview von David Westphal – 7.8.2024 – 11:08 Minuten