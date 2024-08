Positive Psychologie, Trauma und Depression sowie Humor und Lachen im Zusammenhang mit Resilienz

Haben Sie sich schon mal überlegt, was es mit Ihnen macht, wenn Sie ständig negative Nachrichten sehen und hören? Hatten Sie zwischendrin dann schon mal das Gefühl, in eine Machtlosigkeit und Hilflosigkeit aufgrund der ganzen Krisen in der Welt gerutscht zu sein? Mit welcher Art von Journalismus dies zusammenhängen kann, wird durch eine Textpassage des Buches „Wie wir die Welt sehen“ von Ronja von Wurmb-Seibel deutlich.

Im Anschluss gibt die Psychologin Patricia Hundsdorfer Tipps, wie ein guter Umgang mit der Flut von negativen Nachrichten durch Social Media, Fernsehen und sozialem Umfeld aussehen kann. Außerdem berichtet Sie darüber, wie positive Psychologie uns bei der Stärkung unserer Resilienz unterstützen kann.

Eine gute Resilienz benötigen wir auch, wenn wir an psychische Erkrankungen leiden. In dieser Sendung thematisieren wir Traumata und Depression. Olivia Kirchner, stellvertretende Leiterin des Traumahilfszentrums München erklärt, wie Traumatas entstehen können und wo es Unterstützung gibt. Und Sarah Goll, zuständig für die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit beim Münchner Bündnis gegen Depression, erklärt, woran man eine Depression erkennen kann, um was es sich bei einer psychotherapeutischen Sprechstunde handelt und was man in Krisen tun kann.

Am Ende der Sendung wird es dann noch mal heiter. Dr. Christiane-Maria Drühe gibt Einblicke, wie Humor und Lachen uns ins schwierigen Lebensphasen unterstützen kann.

Unterstützung bei psychischen Erkrankungen:

Rund um das Thema Lachen und Humor:

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung am 15.08.2024 – 57:59min

Die Sendereihe wird gefördert von der Stiftung für Seelische Gesundheit