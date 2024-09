Das Kunstmagazin von Lothringer13 Florida

Kein Platz für Subkultur? Na, ganz einfach ist das in München sicher nicht. Aber das Lothringer 13 hält sich schon seit 1980 in der Lothringer Straße 13. Es ist ein Kunstort für alle mit ausreichend Platz und einem wirklich bunten Programm! Teil der Strukturen ist das Lothringer 13 Florida. Am 18. September feiert Florida den Release ihres neuen Magazins: Reste und Fragmente ist der Titel. Es ist schon die neunte Ausgabe und ist definitiv mehr als nur ein Magazin über Kunst. Wir haben im Vorfeld mit Josh gesprochen. Er ist Teil des Floridakommitees und außerhalb von Florida als der Musiker Mindsight bekannt.

Mehr infos auf https://floridalothringer13.org/