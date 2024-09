Fußball-Liebhaber – gemeinsam mehr erreichen

Amateur-Fußball ist mehr als ein sportliches Hobby. Vor allem auf der organisatorischen Seite wird mit Fußball ein wichtiges gesellschaftliche Engagement geleistet. Wer einmal verstanden hat, wie wichtig der Fußball für manche Kinder und Jugendliche ist, dies es schwerer haben als andere, für den sollte klar sein: Konkurrenz bringt hier wenig – es braucht Kooperation.

Die Stiftung Kick ins Leben, der SVN München e.V. und die arkrangers e.V. sind bereits seit vielen Jahren in ihrem Engagement partnerschaftlich verbunden. Am Donnerstag, den 26.09.2024, um 20 Uhr wird Max Brym hier nachfragen: Wie gelingt gemeinsamer Impact? Wie groß ist das gesellschaftliche Engagement? Und was ist guter und erfolgreicher Fußball, Amateur-Fußball und Strassenfußball? Den Fragen stellen sich:

Dr. Günther Lamperstorfer, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kick ins Leben

Felix Donaubauer, Geschäftsführer der Stiftung Kick ins Leben

Bernd Klemm , Abteilungsleiter, Team-Manager der 1.Mannschaft und Integrationsbeauftragter beim SVN München e.V.

Andreas Rudolph, Co-Founder und Vorstandsmitglied des Parkrangers e.V.

Schalten Sie ein, am Donnerstag den 26.09. um 20 Uhr auf LORA München.