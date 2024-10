Wie KI das akademische Schreiben verändert

„Die Mehrheit der Studierenden erwartet, dass KI ihr Berufsleben erleichtert“, titelt der Spiegel. Denn, so weiter, die „Mehrheit nutzt KI-Hilfsmittel laut einer neuen Umfrage schon heute.“ Dass technologische Entwicklungen zu Arbeitserleichterungen führen, ist fraglich. Schließlich sind wir in Mitteleuropa schon hochtechnologisiert, aber trotzdem gibt es immer mehr Burnout-Fälle statt der Viertagewoche. Fakt ist, dass KI in der Hochschulbildung ein heißes Eisen ist. Einerseits wollen manche Akteure der akademischen Welt KI wenigstens in der Lehre draußen halten, andererseits ist das technisch kaum möglich. Darüber haben wir mit Doktor Karin Uecker gesprochen. Als freie Dramaturgin und Publizistin initiierte sie verschiedene Frauen-Kulturprojekte.

Ein Interview von David Westphal mit Dr. Karin Uecker – 18:39 Minuten – 01.10.2024