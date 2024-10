Internationale Frauenliga für Friede und Freiheit – Antikriegstag, Pro Choice, Krieg & Klima, Krieg & Feminismus, Frauen & Mädchen in Afghanistan

In der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, Gruppe München, vom 7.10.2024 beleuchteten Sophie Ira und Silvia Schwarz gesellschaftliche Themen wie den Antikriegstag am 1. September und die Pro Choice Demonstration gegen den fundamentalistischen „1000-Kreuze-Marsch“ radikaler Abtreibungsgeger:innen in München. Mit dem niederländischen Klimaforscher Lennard de Klerk sprachen sie außerdem über die Klimabeeinträchtigungen durch den Krieg in der Ukraine. Olena Strelnyk aus der Ukraine erläuterte in einem Interview, was mit Frauen und dem Feminismus passiert in einem Land, das Krieg führt. Weitere Themen sind die erneuten Beschränkungen von Mädchen und Frauen in Afghanistan durch das sog. „Tugendgesetz“ und die Kampagne „Soziales rauf – Rüstung runter“ von ver.di und dem Münchner Friedensbündis.

Gebauter Beitrag – 07.10.2024 – 45,22 Min.