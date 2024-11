Wohnen in München: schon drei Jahre ohne Vorkaufsrecht

Was hilft gegen ständig steigende Mieten? Bis vor einigen Jahren hatte die Stadt die Möglichkeit, Häuser zu kaufen, die von Spekulation bedroht waren. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kassierte 2021 das Vorkaufsrecht der Kommunen in sogenannten Milieuschutzgebieten. Ein solches ist das Westend und eben dorthin, in die Parkstraße lud der Mieterverein München zu einem Pressetermin. Das Haus mit der Nummer 25 wurde verkauft. Den Mieter:innen drohen zumindest mittelfristig saftige Mieterhöhungen. Vertreter:innen vom Mieterverein und von der Stadtpolitik äußern sich zum fehlenden Vorkaufsrecht. Doch zuerst kommen Hauke und Sophia zu Wort, die vom Verkauf ihrer Wohnung direkt betroffen sind.

Sendung im LORA-Magazin vom 12.11.2024 – Wohnen in München: Vorkaufsrecht. Länge: 9:22 Min.