sendet jeden 1. Dienstag im Monat um 16 Uhr im Sendefenster Time for Jazz. Wiederholt wird die Stundensendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Mittwoch um 1 Uhr und um 8 Uhr und am Wochenende nur im Livestream am Sonntag um 9.

Time Tripping versorgt bereits seit vielen Jahren Bassheads aus München und Umgebung mit radikalen audiovisuellen Erlebnissen.

Drum and Bass – viel Bass! Bass Rush! Bässe so tief, dass sie dich direkt in eine andere Dimension befördern. Knarzig, dreckig, düster. Ob unter der Brücke, in einem verlassenen Bunker, in diversen Clubs, auf dem Festival, oder im Radio. Time Tripping bringt dich zum toben. Da bleibt kein Auge trocken.

Für das Time Tripping Bass Program servieren wir euch unsere musikalischen Juwelen aus verschiedenen Subgenres gekonnt arrangiert. Groovig, beschwingt, anregend. Und definitiv kein Techno. Lautsprechermembranen – bringt euch in Sicherheit.

Abfahrt!

Die Bass Program Shows sind auch auf unserem Soundcloud Account zum nachhören.

Verantwortliche Redakteurin: Cosima Sperling

Kontakt E-Mail: info@timetripping.de

Homepage: Time Tripping, Instagram: timetrippingmunich, Soundcloud, Facebook