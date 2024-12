Ein Queerer Reiseführer für Westeuropa

Gerade jetzt, wo es kälter wird, reisen viele Menschen an warme und sonnige Orte. Kurz das Ziel ausgesucht und los geht’s. Aber die Frage ist, wohin? Besonders für queere Menschen ist es oft schwer, Orte zu finden, die sie sorgenfrei bereisen können. Seit diesem Frühjahr gibt es hierfür Hilfe: Simone Bauer hat einen queeren Reiseführer über verschiedene Westeuropäische Länder geschrieben. Wir haben mit ihr gesprochen: was war ihr wichtig, was steht drin? Und: Warum hat sie sich diesem Projekt gestellt?



Interview von Tabea Poczka mit Simone Bauer – 04.12.2024 – 7,59 Min.