Portrait: Quincy Jones bei Gery’s + Tary’s Favourites (Fortsetzung)

Im Dezember 2024 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Diesmal geht es um einen Musiker, der über ein dreiviertel Jahrhundert die Musikwelt bereichert hat.

Er hat als Jazztrompeter angefangen, hat dann schnell sein Talent als Bandleader, Arrangeur, Komponist und Produzent entdeckt und andere damit begeistert. Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites dreht sich diesmal um den am 03.11.2024 verstorbenen Quincy Jones.

In den Favourites im November haben wir seine Anfangszeit als Jazztrompeter in den 1950ern, und seine Erfolge als Komponist, und Produzent in den 1960er und bis Mitte der 1970er betrachtet.

Jetzt im Dezember gibt es die Fortsetzung:



Portrait: Quincy Jones Teil 2

am Montag, 23. Dezember 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

Die Zeit der Riesenerfolge (Ende der 1970er und in den 1980er Jahren)

Portrait: Quincy Jones Teil 3

am Montag, 30. Dezember 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

Die Zeit ab etwa 1989 (bis heute)

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören … und

Frohe Weihnachtsfesttage … und

einen guten Rutsch ins Neue Jahr … und

Alles Gute fürs Neue Jahr 2025

wünscht

Gery

… ich hoffe ihr bleibt mir als Hörer auch im neuen Jahr weiterhin treu …