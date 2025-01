Zur Lage der Kurdinnen und Kurden

Wie geht es weiter nach dem Sturz Assads in Nordsyrien, in den Kurdischen Gebieten. Wie wirkt sich die Situation auf die Lage von Kurden und Kurdinnen aus?

Gül Tolay vom Kurdischen Frauenverband ist bei uns im Studio um diese Fragen zu beantworten.

Frauen in Kobane: Kampf um die Interessen der Kurden in Nordsyrien – Kurden von der USA unterstützt gegen IS – Erdoan will die selbstverwalteten Gebiete besetzen.

Seit dem Sturz von Assads Regime nutzen türkisch finanzierte Milizen das Chaos, um das autonome Gebiet im Nordosten Syriens anzugreifen. Hier wohnen mehrheitlich Kurden. Die Frauenverteidigungseinheit der YPG hat sich den Syrischen Demokratischen Kräften angeschlossen und kämpft täglich gegen den Vormarsch der Islamistenmilizen.

Über all diese Punkte sprachen wir mit Gül Tolay vom kurdischen Frauenverband.