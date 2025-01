Haftantritt nach Anti-IAA Protest

Es gibt Menschen, die sich für die Allgemeinheit für den Erhalt der Lebensgrundlagen engagieren. Und es gibt Interessen, die dem gegenüberstehen. Das eine sind Klimaschützer, das andere Teile der Industrie. Es gab am 7. September 2021 eine Aktion, bei der gegen die Vernichtung von Lebensgrundlagen ein Plakat mit den Worten Block IAA über eine Straße des Todes – einer sogenannten Autobahn – aufgehängt wurde. Die Aktivisten hatten sich dazu an die Brücke gehängt, nicht wie fälschlicherweise oft berichtet abgeseilt. Sie haben die Aktion auch freiwillig nach einiger Zeit beendet. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben aus Sicherheitsinteressen die Autobahn gesperrt. Heute musst die Jurastudentin Mirjam Herrmann eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen antreten. Wir sprachen mit Kim Schulz, der ebenfalls an der Aktion beteiligt war.

Interview von Peter Lehmann mit Kim Schulz – 24.01.2025 – 10:34 Minuten

Soweit zur Inhaftierung von Mirjam Herrmann in Chemnitz. Wer Ihr schreiben will kann dies postalisch unter folgender Adresse: