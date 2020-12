Lesetipp: „Der Wettlauf um den Corona-Impfstoff“

Vorabveröffentlichung aus der Zeitschrift GegenStandpunkt 4-20, die am 18.12.2020 erscheint:

Aus der Reihe „Was Deutschland bewegt“

Pandemie XV.

Der Wettlauf um den Corona-Impfstoff

Geschäft und Gewalt kümmern sich um die Immunisierung der Menschheit

Die von der neuartigen Seuche überraschte Menschheit wusste noch nicht, wie ihr geschieht, da haben sich in der aufgeklärten Welt des Kapitalismus schon die Profis an die Arbeit zu ihrer Rettung gemacht, wie es sich in ihrem Metier gehört.