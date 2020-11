Den Kirchen kein Steuergeld hinterherwerfen: Für eine sofortige und entschädigungslose Abschaffung der Staatsleistungen

—-

Während sich Kirchenkritiker_innen und kritiker für die entschädigungslose Abschaffung der Staatsleistungen aussprechen, haben Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke einen gemeinsamen „Entwurf für ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen“ in den Bundestag eingebracht, der den Kirchen eine hohe Ablösesumme in Aussicht stellt. Am 5. November 2020 behandelte der Bundestag in erster Lesung den Entwurf der Oppositionsparteien. Deutlich wurde dabei, dass die Regierungsfraktionen den Kirchen sogar noch mehr Geld überlassen wollen. Dazu ein Kommentar des Bund für Geistesfreiheit München, Sprecherin Julia Müller-Tauschwitz:

———–