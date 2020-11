MONTAG, 23. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Berühmte Persönlichkeiten Teil 1. Diesmal gibt es Lieder, die berühmte Persönlichkeiten im Titel tragen. Mit dabei sind Chris Cornell, Duran Duran, Bowling For Soup, u.v.m. (Fortsetzung am Montag, 30.11.2020, 16 Uhr)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Spionagesoftware made in Munich

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Soure Magazin

20.00 Uhr: LORA international. Thema: Klimaschutz

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Kosmopolitischer Klangkörper

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit. Thema: Union Busting – keine Zukunft in der Arbeit. Ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender erzählt, welchen Schikanen er vom Arbeitgeber ausgesetzt war, um als Betriebsratsgremium zerschlagen zu werden.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit. Thema: Union Busting – keine Zukunft in der Arbeit. Ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender erzählt, welchen Schikanen er vom Arbeitgeber ausgesetzt war, um als Betriebsratsgremium zerschlagen zu werden.

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir besuchen drei aktuelle Ausstellungen, sowie das Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park und den Interims-Gasteig in Sendling.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit. Thema: Union Busting – keine Zukunft in der Arbeit. Ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender erzählt, welchen Schikanen er vom Arbeitgeber ausgesetzt war, um als Betriebsratsgremium zerschlagen zu werden.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir besuchen drei aktuelle Ausstellungen, sowie das Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park und den Interims-Gasteig in Sendling.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 24. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more.

17.00 Uhr: Trotz alledem – Arabische Redaktion. Thema: das Verfassungsreferendum in Algerien, die fehlenden Rechte von ausländischen Hausangestellten in Katar und die Situation in den Flüchtlingslagern im Norden Syriens.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion).

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hill Billy

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Berühmte Persönlichkeiten Teil 1. Diesmal gibt es Lieder, die berühmte Persönlichkeiten im Titel tragen. Mit dabei sind Chris Cornell, Duran Duran, Bowling For Soup, u.v.m. (Fortsetzung am Montag, 30.11.2020, 16 Uhr)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Spionagesoftware made in Munich

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international. Thema: Klimaschutz

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Berühmte Persönlichkeiten Teil 1. Diesmal gibt es Lieder, die berühmte Persönlichkeiten im Titel tragen. Mit dabei sind Chris Cornell, Duran Duran, Bowling For Soup, u.v.m. (Fortsetzung am Montag, 30.11.2020, 16 Uhr)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Spionagesoftware made in Munich

10.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

11.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international. Thema: Klimaschutz

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 25. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte. Diesmal mit einer Zeitreise zurück in die Jahre um 1850-1900. Allerlei Sondersames aus dem Blätterwald und ja….auch damals gab es schon ein grosses Versand-Unternehmen. Zudem widmen wir uns Alois Zettler, dem Münchner Pionier der Elektro-Technik, der auch den damaligen König Ludwig II unter Strom setzte.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Gisela Sengl, MdL für die Grünen, agrarpolitische Sprecherin.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Themensendung: Wer sind die sogenannten Corona-Rebellinnen und Rebellen? Und wer geht auf sog. Hygienedemos und Querdenkendemos? Unter anderem mit dem Politologen Paul Kleiser und Michelle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz alledem – Arabische Redaktion. Thema: das Verfassungsreferendum in Algerien, die fehlenden Rechte von ausländischen Hausangestellten in Katar und die Situation in den Flüchtlingslagern im Norden Syriens.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz alledem – Arabische Redaktion. Thema: das Verfassungsreferendum in Algerien, die fehlenden Rechte von ausländischen Hausangestellten in Katar und die Situation in den Flüchtlingslagern im Norden Syriens.

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hill Billy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 26. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: Aus Anlass der coronabedingten Wirtschaftskrise hatte die britische Regierung Künstler*innen geraten, sich neue Berufe zu suchen. Auf der Webseite der Regierung stand ein Fragebogen für Umschulungsmaßnahmen. Die Politischen Lieder bieten eine musikalische Berufsberatung.

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte. Diesmal mit einer Zeitreise zurück in die Jahre um 1850-1900. Unter anderem widmen wir uns Alois Zettler, dem Münchner Pionier der Elektro-Technik, der auch den damaligen König Ludwig II unter Strom setzte.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Gisela Sengl, MdL für die Grünen, agrarpolitische Sprecherin.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Themensendung: Wer sind die sogenannten Corona-Rebellinnen und Rebellen? Unter anderem mit dem Politologen Paul Kleiser und Michelle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte. Diesmal mit einer Zeitreise zurück in die Jahre um 1850-1900. Unter anderem widmen wir uns Alois Zettler, dem Münchner Pionier der Elektro-Technik, der auch den damaligen König Ludwig II unter Strom setzte.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Gisela Sengl, MdL für die Grünen, agrarpolitische Sprecherin.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Themensendung: Wer sind die sogenannten Corona-Rebellinnen und Rebellen? Unter anderem mit dem Politologen Paul Kleiser und Michelle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 27. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Adieu – Zauberer des Augenblicks. Wiederholung vom 28. Feb. mit Bruno Hetzendorfer, der unerwartet im November starb.

17.00 Uhr: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: Aus Anlass der coronabedingten Wirtschaftskrise hatte die britische Regierung Künstler*innen geraten, sich neue Berufe zu suchen. Die Politischen Lieder bieten eine musikalische Berufsberatung.

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder: Aus Anlass der coronabedingten Wirtschaftskrise hatte die britische Regierung Künstler*innen geraten, sich neue Berufe zu suchen. Die Politischen Lieder bieten eine musikalische Berufsberatung.

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde