Martina Helbing im Gespräch mit Jessica Jahr über Viva Clara! VIVA CLARA begleitet ca. 30 Frauen*, die durch ihre Lebensgeschichte und/oder ihrem sozialen Hintergrund weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. In unserem Beschäftigungsprogramm finden sie einen Weg zurück in Arbeit und Gesellschaft und damit in ein selbstbestimmtes Leben.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) mitteilen