Unsere LORA Mitarbeiterin Sarra Chaouch-Simsek bekam am 29.10.2020 den BLM-Hörfunk-Preis in der Kategorie Nachwuchs verliehen. Am 21.12.2020 hat nun die Süddeutsche Zeitung in der Rubrik Junge Leute ein Interview mit ihr veröffentlicht, wo auch LORA München erwähnt wird.

Nachzulesen in der Onlineversion.

Gratulation an Sarra!

Foto: Sarra Chaouch-Simsek