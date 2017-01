Im Werkstattkino beschäftigt man sich an diesem Freitag mit Asien. Los gehts um 18 Uhr mit einem deutschen Film aus dem Jahr 2016. „Ein Haus in Ninh Hoa“ handelt von einem Familientreffen dreier Söhne, die in den 1970er Jahren getrennt wurden und unterschiedlichste Schicksale durchlebten und offenbart dadurch die komplexe Geschichte Vietnams.

Um 20 Uhr geht es dann weiter mit dem neuen asiatischen Kino. Der japanische Film „Dear Pyongyang“ aus dem Jahr 2005 ist eine Wiederannäherung der Regisseurin Yang Yong-hi an ihren Vater, nachdem die politischen Entscheidungen des Vaters in der Vergangenheit die Beziehung abbrechen ließ. Der Film wird im Original mit englischen Untertiteln vorgeführt.

Um 22:30 Uhr erwarten sie dann ebenfalls im Werkstattkino die „Teufelspiraten von Kau-Lun“. Im Piratenfilm-Eastern aus Hongkong aus dem Jahr 1973 geht es um einen chinesischen Störtebecker der ein Schiff der Imperialisten kapert.

Musikalisch ist an diesem Freitag auch etwas geboten. Beispielsweise in der Kranhalle im Feierwerk um 20 Uhr. Dort gibt es Ska-Punk aus Cosenza von „The Offenders“.

Ebenfalls um 20 Uhr sind sie im Kunstforum Arabellapark auf eine faszinierende musikalische Reise in den Orient mit Gayané Sureni & Hadi Alizadeh eingeladen. Die aramenische Sängerin Sureni singt Lieder ihrer Heimat, dazu setzt der iranische Trommler Alizadeh rhythmische Akzente auf der persischen Trommel Tonbak und der kurdischen Rahmentrommel Daf.

Im Lindenkeller in Freising treten um 20 Uhr Kofelgschroa auf. Die vier Burschen aus Oberammergau begeistern mit minimalistischer, einfacher, beseelter und rootsiger Volksmusik mit dadaistisch-komischen Texten.

Und für diejenigen, die sich eine Erkältung eingefangen haben und die Wohnung nicht verlassen wollen, sei größtenteils das Programm von Lora empfohlen. Wenn es ihnen aber auch mal reicht mit nur hören, schwelgen sie doch in Erinnerungen und guter Musik bei Arte. Ab 21:45 Uhr werden dort im Doku-Film „David Bowie – Die letzten Jahre“ die letzten fünf Jahre des Ausnahmekünstlers in den Fokus genommen. Und gleich danach, ebenfalls auf Arte, um 23:15 Uhr der Konzertmitschnitt von David Bowies Reality Tour in Dublin 2003.

Viel Spaß