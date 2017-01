Die Sendung FOLK&WeltMIX gibt es jeden 3. Montag im

Monat von 22 bis 24 Uhr bei Radio LORA 92,4.

Ihr hört Höhepunkte aus Weltmusik, Folk und Jazz aus München, Bayern und der Welt.

Außerdem im Programm: Konzerttipps mit Kartenverlosung!

Und am Steuerrad des Weltmusik-Dampfers:

Captain Ludwig

Gute Reise!

__________________________________________________________________________

Sendetermine/ Wiederholungen der Sendung via DAB und Webstream in der selben Woche:

MO, 22:00 – 24:00 *live*

DI, 05:00 – 07:00

DO, 14:00 – 16:00

SO, 00:00 – 02:00

__________________________________________________________________________

Playlist vom 16.01.2017:

01 Quantic presenta Flowering Inferno feat. Nidia Góngora Cumbia sobre el Mar 02 Kaya Project Sundown (EarthRise SoundSystem) 03 Thievery Corporation Lebanese Blonde 04 Äl Jawala Circles 05 Großstadt Boazn Polka für Vladimir N. 06 Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis Alcohol is free 07 Oansno Wegbier 08 UB40 Food for Thought 09 Fei Scho Circo 10 Mokoomba Mwile — 11 Che Sudaka Al Sistema no le conviene 12 Williams Wetsox Mensch sei g’scheid 13 Rudi Zapf & Zapf’nstreich s’Narrische Liadl (Teil 2) 14 Hi-Fly Orchestra I got Hope 15 Die Cuba Boarischen & Nueva Imagen La Dueña del Swing 16 Chicha Libre El Borrachito 17 Bixiga 70 Niran 18 Flukt Blå Hatt 19 Neko Case / k.d. lang / Laura Veirs Georgia Stars 20 Madeleine Peyroux Careless Love 21 Horst Biewald Am Gipfi nauf 22 Calexico Miles from the Sea

_____________________________________________________________________________

Kontakt: folkweltmix[at]aol[.]com

_____________________________________________________________________________

Historisches:

Von Ende 1996 bis Mai 2016 gab es hier die Sendung „Folkfenster“. Wolfgang Aschenbrenner, Antonio Martinez und Ulrich Möller-Arnsberg wollten eine Lücke füllen, da es weit und breit keine spezielle Folkmusiksendung gab. Die Intention lag darin, Folkmusik in ihren verschiedenen Ausprägungen vorzustellen und speziell auf die Münchner Szene hinzuweisen.

Später war das Moderatorenamt auf Markus Helfenberger übergegangen. Er war bemüht, aktuelle Trends in der Folk- und Weltmusik aufzuzeigen, Gruppen aus dem Münchner Raum vorzustellen und auf aktuelle Konzerte hinzuweisen. Kompetente Studiogäste waren dabei immer willkommen.

Markus Helfenberger stellte, bis er uns im Mai 2016 so plötzlich und viel zu früh für immer verließ, hauptsächlich Musik aus Bayern, der Schweiz und Österreich in lockerer, humorvoller und herzlicher Art und Weise vor. Auch finnisch-schräges, nordisch-mystisches, afrikanisch-lebenslustiges, Bluesiges vom Urblues bis hin zum Blues aus dem bayrischen Oberland, heiße Mischungen aus der spanischen Musikszene und aktuelle Klezmermusik kamen nicht zu kurz. Vielen Dank für dein unvergessenes Engagement, Markus!

Die Nachfolgesendung versucht, in diesem Sinne bewährte Folkfenster-Traditionen aufzugreifen.