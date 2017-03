Politisches Frühstück mit Werner Rügemer: Im Eine-Welt-Haus spricht der Philosoph um 10.00 Uhr über das Verhältnis USA-Europa nach der Wahl von Trump, referiert u. a. Über das Verhältnis zwischen USA und Deutschland. Werner Rügemer hat sich zeit seines publizistischen und politischen Lebens intensiv mit den USA als Finanz- und Militärimperium beschäftigt. Seine Sicht auf die aktuelle Welt legt er im Gespräch nahe.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

1992 kam der Krieg wieder nach Europa und die größte Flüchtlingswelle seit dem zweiten Weltkrieg erreichte Deutschland und andere EU-Länder. Heute bestimmen ähnliche Zustände die europäische Gesellschaft, die Krisenherde auf anderen Kontinenten bewirken den neuen Flüchtlingsstrom. Die Situation von damals und heute – was unterscheidet die Migrationswellen? Damit beschäftigen sich die BALKANFILMTAGE im Gabriel-Filmtheater. Eröffnung ist ab 19.00 Uhr mit musikalischer Begleitung. Um 19.30 Uhr wird „Tod in Sarajewo“ aus dem Jahr 2016 gezeigt.

Männer und Frauen in der Zeit-Geschichte: Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus veranstaltet das Institut für Zeitgeschichte in der Leonrodstraße eine Podiumsdiskussion. Beginn ist um 18.00 Uhr.

Im NS-Dokumentationszentrum gibt es um 19.00 Uhr eine Podiumsdiskussion zu Antisemitismus und Rassismus im öffentlichen Raum. Welche Gegenmaßnahmen sind nötig und möglich?, fragen Irmela Mensah-Schramm, Inhaberin des Bundesverdienstkreuzes für das Entfernen antisemitischer und rassistischer Aufklebr und Robert Andreasch.

Migration bewegt die Stadt: Im Rahmen der Aktiostage im Westend öffnet das multikulturelle Jugendzentrum in der Westendstr. 66 seine Türen für zwei Ausstellungen: einmal »50 Jahre MKJZ« über die Geschichte und Arbeit des Freizeitheims sowie »Ich war noch ein Kind« zum Thema geflüchtete Kinder und Jugendliche. Jeweils von Dienstag. 28. bis Freitag. 31.3., von 15.00 bis 20.00 Uhr.