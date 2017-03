Radio Lora Wissenschaft Kontrovers

Donnerstag, , 17.00 – 18.00 Uhr

Citizen Science und Bürgerwissenschaft:

Was will sie? Was darf sie? Wieviel Mitsprache hat der Bürger in der Wissenschaft?

Immer mehr Bürger beteiligen sich an Forschung und Wissenschaft, aktiv und passiv: Als Forscher, die Untersuchungsergebnisse liefern, wie auch als Begutachter von Forschungsergebnissen, deren Verträglichkeit mit Ethik und Nachhaltigkeit. Wieviel Wissenschaftler steckt im Bürger? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Wissenschaftler, Laien und Alltags-/Erfahrungsexperten? Sollten Wähler und Steuerzahler auch Forschungsbudgets mitentscheiden helfen?

Es diskutieren unter Leitung von Günter Löffelmann und Wolfgang Goede:

Professor Dr. Michael Klein: Technik-, Wissenschafts-, Sozialhistoriker, TU Berlin

Erwin Fellner: Rechts- u. Sozialwissenschaftler, Kommunikations- u. Politikberater, Bürgerwissenschaftler, Bad Tölz