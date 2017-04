Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 17. – 23. April 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 17. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Thema: Glaube und Vernunft – zur Kritik an der Religion – Teil 1

20.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums. Ausführliches zu Brasilien

21.00 Uhr: Die deutsch – türkische Sendung: heute mit den kurdischen Kollegen

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – Sadija – live

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster



MONTAG, 17. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Thema der Woche: Arm und Reich, Klimaschutz, Fairer Einkauf – wie nachhaltig ist München?

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur Jean Genet zum 31.Todestag

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt Tanja Rupel mit Lyrik

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Bob

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem – mit der arabischen Redaktion – Themenschwerpunkte: Maghreb, Syrien, Irak

10.00 Uhr: Thema der Woche: Arm und Reich, Klimaschutz, Fairer Einkauf – wie nachhaltig ist München?

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Note Balkana

15.00 Uhr: Fusion

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 18. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Verena, aktion mensch_bundesteilhabe

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri -Das Volk der Nganasanen (Nordsibirien), deren Winterjahr acht Monaten dauert, das Sommerjahr – nur vier.

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

21.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

DIENSTAG, 18. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito, unserer philosophischen Sendung – Thema: Glaube und Vernunft – zur Kritik an der Religion – Teil 1

03.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums.

04.00 Uhr: Migration

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Folkfenster

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt – die Beziehungskonzepte „Polyamorie“ und „Offene Beziehung“

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit der griechischen Redaktion

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 19. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum – Wer Fragen hat zum Mietrecht oder Ärger mit dem Vermieter, kann in der Sendung anrufen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

MITTWOCH, 19. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freie Radios

04.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Musical Dreams

06.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – mit Bob

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 20.April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina, Musik aus den Anden und Peru

DONNERSTAG, 20. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum –

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit der Sendung von Pro Familia

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Migration

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 21. April 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Wochenrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur –

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and More

FREITAG, 21. Aprilr 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

04.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Bajo el Cielo de América Latina, Musik aus den Anden und Peru

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Gaudiwelle

10.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio à Propos – die französische Sendung bei LORA

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Biergebiete

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 22. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 23. April 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Wochen-/Monatsrückblick v. Fr. 17:00

19:00 Uhr: Freie Radios vom Di. 20Uhr

20:00 Uhr: Kultur/Literatur/Kabarett (wechselnd)

21:00 bis 24 Uhr: Wochenrückblick und Magazine NUR über unseren

Livestream