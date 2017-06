Zu einer Ferienaktion lädt das Ägyptische Museum Schulkinder in die offene

Museumswerkstatt ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Gabelsbergerstr.35!

An einer interessanten Demo mit Blasmusik und alkoholfreiem Ökobier können Sie um 10:30 vor dem Europäischen Patentamt, auf dem Busparkplatz in der Erhardstraße/Nähe Zweibrückenstraße teilnehmen.

Es geht gegen das Patent auf Braugerste, das der Brauereikonzern Carlsberg eingereicht hat. Ende des Monats entscheidet sich, ob das EPA in Zukunft diese Patente auf Nahrungsmittel verbieten wird.

„Mondi Astratti“ nennt sich die Austellung abstrakter Kunst, die in der Mohr-Villa in Freimann von 11-15 Uhr zu sehen ist. Es stellen jeweils 5 Künstler aus Italien und aus Deutschland aus.

Um 17 Uhr wird in der Seidlvilla wieder bewiesen, dass Lesen „Kino im Kopf“ ist. Bei LesArt ist dieses Mal dabei: Nora Gombringer.

Im Filmmuseum wird um 18:30 der Film „Brandstifter“ aus dem Jahr 69 von Klaus Lemke gezeigt, in dem es um eine politisch radikale Studentengruppe in Köln geht.

Einen Zeitarbeitstreff öffnet der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt KDA in der Schwanthalerstr.91 um 19 Uhr.

Choro und Musica Popular, Musik aus Brasilien, können Sie um 20 Uhr

in der Pasinger Fabrik mit dem Duo Elis &Catherine erleben.