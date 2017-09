Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 18. – 22. September 2017 auf der UKW-Frequenz 92.4 Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 18. September 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Felicitas – Welt der Filmmusik: Musik aus Filmen rund ums Essen und Gefressenwerden

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit Cogito: Was hat das Leben von Philosophen mit dem Anliegen zu tun, philosophisch zu leben?

20.00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums mit Heinz: – Ist Kritik an der Politik der Regierung Israels antisemitisch ??

21.00 Uhr: Bernameya Kurdî – Kurdische Redaktion: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – Sadija live

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: FOLK&WeltMIX

DIENSTAG, 19. September 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Trotz alledem mit Themen jenseits des Kapitalismus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: interkulturelle Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freie Radios

21.00 Uhr: À propos die Französische Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

MITTWOCH, 20. September 2017: UKW-Programm von 16-24.00 UHR

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Sozialklimbim – live zum Thema automatisiertes und vernetztes Fahren und Mobilitätsalternativen in München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Pro Familia: Thema: Kostenfreie Verhütungsmittel – warum sie notwendig sind.

„Stadt zahlt für Verhütungsmittel – aber niemand will das Geld“ so titelte am 31. August die SZ. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn warum die von der Stadt bereitgestellten Mittel nicht von vielen berechtigten Frauen abgerufen werden und welche reproduktionsrechtliche und sozialarbeiterische Gründe es nach wie vor für das Angebot gibt erläutern in der heutigen Sendung Helga Schwarz, Ärztin bei pro familia die das Projekt mit iniziert hat und Eva Zattler Beraterin bei pro familia.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Michael

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Biergebiete

DONNERSTAG, 21. September 2017: UKW-Programm von 16-24.00 UHR

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Jazz Avantgarde

17:00 Uhr: Die Gaudiwelle

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20:00 Uhr: Gesundheits-Wesen

21:00 Uhr: Uferlos – das schwule Magazin

22:00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

Freitag, 22. September 2017: UKW-Programm von 16-21 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Hans

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Künstler Fragen

20.00 Uhr: poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie: Jazz Avantgarde

22.00-24.00 Uhr: Jazz Avantgarde