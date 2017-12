Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 01. – 05. Jan. 2018

MONTAG, 01. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots (Wdh.)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Korea

19.00 Uhr: Forum aktuell: Kultur und kulturelle Entfaltung in München

20.00 Uhr: LORA international: DFG-VK – Thema:“Donald Trump gegen den Rest der Welt – wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat“. Wir bringen in der in Sendung Ausschnitte aus einem Referat, das der Journalist Andreas Zumach Ende November in der evangelischen Stadtakademie in München gehalten hat.

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik (Wdh.)

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Weltmusik spezial (Wdh.)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Filmmusik

04.00 Uhr: Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Kino, Kino – Programmkinos in München

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Kino, Kino – Programmkinos in München

10.00 Uhr: LORA Kultur: Zwischen den Jahren besuchen wir Ausstellungen in München, etwa die zum Fotografie-Pionier Adolphe Braun oder zur zeitgenössischen Künstlerin Thea Djordjadze

11.00 Uhr: Literaturverhör: Graphophon – Hans Dominik „Eine Reise im Jahr 1970“ – Eine Zukunftserzählung aus dem Jahr 1909

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Kino, Kino – Programmkinos in München

14.00 Uhr: LORA Kultur: Zwischen den Jahren besuchen wir Ausstellungen in München, etwa die zum Fotografie-Pionier Adolphe Braun oder zur zeitgenössischen Künstlerin Thea Djordjadze

15.00 Uhr: Literaturverhör: Graphophon – Hans Dominik „Eine Reise im Jahr 1970“ – Eine Zukunftserzählung aus dem Jahr 1909

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 02. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in – zu jedem, Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum all jene Künstler, deren 100ster Geburtstag im vergangenen Jahr, also 2017, zu feiern war. Als da sind u.a. Ella Fitzgerald, Buddy Rich, Lena Horen, Thelonius Monk.

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: Fremde Heimat: „Ein Marshallplan für Afrika“ (Wdh.)

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana

22.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard´n´Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Korea

04.00 Uhr: Forum aktuell: Kultur und kulturelle Entfaltung in München

05.00 Uhr: LORA international: DFG-VK – Thema:“Donald Trump gegen den Rest der Welt – wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat“. Wir bringen in der in Sendung Ausschnitte aus einem Referat, das der Journalist Andreas Zumach Ende November in der evangelischen Stadtakademie in München gehalten hat.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Korea

08.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea

10.00 Uhr: Weltmusik spezial (Wdh.)

11.00 Uhr: Weltmusik spezial (Wdh.)

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins. Schwerpunkt: Korea

13.00 Uhr: Forum aktuell: Kultur und kulturelle Entfaltung in München

14.00 Uhr: LORA international: DFG-VK – Thema:“Donald Trump gegen den Rest der Welt – wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat“. Wir bringen in der in Sendung Ausschnitte aus einem Referat, das der Journalist Andreas Zumach Ende November in der evangelischen Stadtakademie in München gehalten hat.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 03. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: Bildung – „Ich bin neugierig auf diese Welt – es gibt noch so viel zu entdecken“ der Musiker, Komponist, Produzent, Fotograf und Filmer Hubl Greiner im Gespräch, dazu Musik seiner Alben.

18.00 Uhr: Sonderausgabe LORA-Magazins

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel, Thema: Arbeitswelt in der Antike.

Arbeit war kein großes Thema in der Antike, darüber ist wenig dokumentiert. Trotzdem musste jede Zivilisation das Zusammenleben organisieren und alles, was uns von der Antike überliefert ist, wurde durch menschliche Arbeitskraft hergestellt. In dieser Sendung schauen wir uns Berufe und Arbeitsweisen an, die schon in der Antike bekannt waren.

21.00 Uhr: O-ton Collage von der Demo in Ramstein vom 9. Sept. 2017 (Wdh.)

22.00 Uhr: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in – zu jedem, Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum all jene Künstler, deren 100ster Geburtstag im vergangenen Jahr, also 2017, zu feiern war. Als da sind u.a. Ella Fitzgerald, Buddy Rich, Lena Horen, Thelonius Monk.

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

04.00 Uhr: Fremde Heimat: „Ein Marshallplan für Afrika“

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

08.00 Uhr: Swing in – zu jedem, Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum all jene Künstler, deren 100ster Geburtstag im vergangenen Jahr, also 2017, zu feiern war. Als da sind u.a. Ella Fitzgerald, Buddy Rich, Lena Horen, Thelonius Monk.

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard´n´Heavy

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

13.00 Uhr: Fremde Heimat: „Ein Marshallplan für Afrika“

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti: L´Ora Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 04. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 06.12.2017 – Thema: Lobbyismus für die gute Sache

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Ärzte gegen Tierversuche:Tierquälerei durch die Gewinnung von Serum aus Kälberherzen.

20.00 Uhr: Leib & Seele: Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralph Pieper-Wörle. Thema: Werden unsere Kinder mit Smartphones zu Zombies (Smombies)? Die Presse spricht von „Smombies“ – Smartphone Zombies, von digitaler Demenz, vom Verlust von Kontaktfähigkeit, Empathie und von Konzentrations- und Lernschwäche. Wir wollen die Realität beleuchten und praktische Tipps für unser Kinder und Jugendliche und für Eltern und Lehrer geben. (Wdh.)

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: Bildung – „Ich bin neugierig auf diese Welt – es gibt noch so viel zu entdecken“ der Musiker, Komponist, Produzent, Fotograf und Filmer Hubl Greiner im Gespräch, dazu Musik seiner Alben.

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel, Thema: Arbeitswelt in der Antike.

Arbeit war kein großes Thema in der Antike, darüber ist wenig dokumentiert. Trotzdem musste jede Zivilisation das Zusammenleben organisieren und alles, was uns von der Antike überliefert ist, wurde durch menschliche Arbeitskraft hergestellt. In dieser Sendung schauen wir uns Berufe und Arbeitsweisen an, die schon in der Antike bekannt waren.

06.00 Uhr: O-ton Collage von der Demo in Ramstein vom 9. Sept. 2017 (Wdh.)

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: Bildung – „Ich bin neugierig auf diese Welt – es gibt noch so viel zu entdecken“ der Musiker, Komponist, Produzent, Fotograf und Filmer Hubl Greiner im Gespräch, dazu Musik seiner Alben.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel, Thema: Arbeitswelt in der Antike.

Arbeit war kein großes Thema in der Antike, darüber ist wenig dokumentiert. Trotzdem musste jede Zivilisation das Zusammenleben organisieren und alles, was uns von der Antike überliefert ist, wurde durch menschliche Arbeitskraft hergestellt. In dieser Sendung schauen wir uns Berufe und Arbeitsweisen an, die schon in der Antike bekannt waren.

15.00 Uhr: O-ton Collage von der Demo in Ramstein vom 9. Sept. 2017 (Wdh.)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 05. Januar 2018:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 07.12.2017 – Thema: Menschenrechte und Unternehmen

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

20.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 06.12.2017 – Thema: Lobbyismus für die gute Sache

03.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Ärzte gegen Tierversuche:Tierquälerei durch die Gewinnung von Serum aus Kälberherzen.

05.00 Uhr: Leib & Seele: Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralph Pieper-Wörle. Thema: Werden unsere Kinder mit Smartphones zu Zombies (Smombies)? Die Presse spricht von „Smombies“ – Smartphone Zombies, von digitaler Demenz, vom Verlust von Kontaktfähigkeit, Empathie und von Konzentrations- und Lernschwäche. Wir wollen die Realität beleuchten und praktische Tipps für unser Kinder und Jugendliche und für Eltern und Lehrer geben.

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Menschenrechtstage vom 06.12.2017 – Thema: Lobbyismus für die gute Sache

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Ärzte gegen Tierversuche:Tierquälerei durch die Gewinnung von Serum aus Kälberherzen.

14.00 Uhr: Leib & Seele: Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralph Pieper-Wörle. Thema: Werden unsere Kinder mit Smartphones zu Zombies (Smombies)? Die Presse spricht von „Smombies“ – Smartphone Zombies, von digitaler Demenz, vom Verlust von Kontaktfähigkeit, Empathie und von Konzentrations- und Lernschwäche. Wir wollen die Realität beleuchten und praktische Tipps für unser Kinder und Jugendliche und für Eltern und Lehrer geben.

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: Sonderausgabe des LORA-Magazins

19.00 Uhr: LORA Kultur: In der ersten Ausgabe im Neuen Jahr erwartet sie die aktuelle große Gabriele-Münter-Ausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses und wir blicken schon mal auf das kommende Sommerprogramm im Passionstheater von Oberammergau.

20.00 Uhr: Literaturverhör: H wie Hörspiel – diesmal mit dem Hörspiel-Kimi „Hochkarätige Tatbestände“ vom Autorenduo Ella Maruk und Hug vant Hoff. Gespielt werden die Rollen von den Sprechern der Lora-Hörspielredaktion.

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise