Friedensgesellschaft DFG-VK bei LORA

Montag 03. Sept. 2018 um 20 Uhr: International- DFG-VK; live mit Zuspielungen.

Thema: Die nukleare Gefahr – Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit; Dazu ein ausführliches Interview mit Jürgen Rose, Oberstleutnant a.D. und Mitglied beim Darmstädter Signal, einer Vereinigung von Bundeswehr-Soldaten, die sich kritisch mit der herrschenden Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Wir sprechen in dieser Sendung mit ihm darüber, wie groß die Gefahr eines Atomkriegs heute ist, warum in Deutschland nach wie vor Atomwaffen stationiert sind und wo man ansetzen müsste, um atomare Abrüstung zu erreichen. Außerdem bringen wir Ausschnitte von einer Kundgebung am 6.August, bei der an die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnert wurde.