Hier das Wochenprogramm vom 03. – 07. September 2018

MONTAG, 03. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr:Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Die nukleare Gefahr – Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. Dazu ein ausführliches Interview mit Jürgen Rose, Oberstleutnant a.D. und Mitglied beim Darmstädter Signal, einer Vereinigung von Bundeswehr-Soldaten, die sich kritisch mit der herrschenden Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Außerdem bringen wir Ausschnitte von einer Kundgebung am 6. August, bei der an die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnert wurde.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: tbc

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst. Thema: „Suchtpotenzial“

06.00 Uhr: Außer der Reihe

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst. Thema: „Suchtpotenzial“

09.00 Uhr: Außer der Reihe

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: wir besuchen unter anderem die von Stephan Huber kuratierte Ausstellung EISKALT in der ERES-Stiftung in der Münchner Römerstraße.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: Katherine Mansfield/In einer deutschen Pension (drei Erzählungen)

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: wir besuchen unter anderem die von Stephan Huber kuratierte Ausstellung EISKALT in der ERES-Stiftung in der Münchner Römerstraße.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: Katherine Mansfield/In einer deutschen Pension (drei Erzählungen)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 04. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum – Thema: Duke Ellington Teil 1 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Die nukleare Gefahr – Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. Dazu ein ausführliches Interview mit Jürgen Rose, Oberstleutnant a.D. und Mitglied beim Darmstädter Signal, einer Vereinigung von Bundeswehr-Soldaten, die sich kritisch mit der herrschenden Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Außerdem bringen wir Ausschnitte von einer Kundgebung am 6. August, bei der an die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnert wurde.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Die nukleare Gefahr – Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. Dazu ein ausführliches Interview mit Jürgen Rose, Oberstleutnant a.D. und Mitglied beim Darmstädter Signal, einer Vereinigung von Bundeswehr-Soldaten, die sich kritisch mit der herrschenden Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Außerdem bringen wir Ausschnitte von einer Kundgebung am 6. August, bei der an die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnert wurde.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 05. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Frauen heute. In dieser Sendung kommen Frauen zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig in unterschiedlichen Lebenssituationen zu Wort, die einen Eindruck von der heute möglichen Pluralität von Frauenleben vermitteln. Als Studiogast telefonisch zu geschaltet ist die GenderExpertin Gabriele Ulrich.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Produktanbieter und Beratungsunternehmen loben das Gesetz, denn alle profitieren davon, AUSSER die Versicherten selbst. Die Schwachstellen beleuchten wir mit unserem Studiogast: Helmut Achatz, Finanzjournalist

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum – Thema: Duke Ellington Teil 1 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum – Thema: Duke Ellington Teil 1 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 06. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Besprochen werden diesmal u.a. „Wackersdorf“ (inkl. Interview mit Herrn Schuirer, dem Landrat der die Proteste gegen die WAA damals mit initiiert hat), „Book Club“ (mit Verlosung von Freikarten und Bücherpaketen) und „Werk ohne Autor“, dem neuen Film von Florian Henckel v. Donnersmarck (Oscar für „Das Leben der Anderen“), der ebenfalls zu Wort kommt.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Frauen heute. In dieser Sendung kommen Frauen zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig in unterschiedlichen Lebenssituationen zu Wort, die einen Eindruck von der heute möglichen Pluralität von Frauenleben vermitteln. Als Studiogast telefonisch zu geschaltet ist die GenderExpertin Gabriele Ulrich.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Produktanbieter und Beratungsunternehmen loben das Gesetz, denn alle profitieren davon, AUSSER die Versicherten selbst. Die Schwachstellen beleuchten wir mit unserem Studiogast: Helmut Achatz, Finanzjournalist

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Frauen heute. In dieser Sendung kommen Frauen zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig in unterschiedlichen Lebenssituationen zu Wort, die einen Eindruck von der heute möglichen Pluralität von Frauenleben vermitteln. Als Studiogast telefonisch zu geschaltet ist die GenderExpertin Gabriele Ulrich.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Produktanbieter und Beratungsunternehmen loben das Gesetz, denn alle profitieren davon, AUSSER die Versicherten selbst. Die Schwachstellen beleuchten wir mit unserem Studiogast: Helmut Achatz, Finanzjournalist

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 07. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Fünfzig Jahre nach 1968 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das tat auch die Evangelische Akademie in Tutzing. LORA-Kultur-Mitarbeiter Peter Jäger war für uns mit dabei.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Besprochen werden diesmal u.a. „Wackersdorf“ (inkl. Interview mit Herrn Schuirer, dem Landrat der die Proteste gegen die WAA damals mit initiiert hat), „Book Club“ (mit Verlosung von Freikarten und Bücherpaketen) und „Werk ohne Autor“, dem neuen Film von Florian Henckel v. Donnersmarck (Oscar für „Das Leben der Anderen“), der ebenfalls zu Wort kommt.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Besprochen werden diesmal u.a. „Wackersdorf“ (inkl. Interview mit Herrn Schuirer, dem Landrat der die Proteste gegen die WAA damals mit initiiert hat), „Book Club“ (mit Verlosung von Freikarten und Bücherpaketen) und „Werk ohne Autor“, dem neuen Film von Florian Henckel v. Donnersmarck (Oscar für „Das Leben der Anderen“), der ebenfalls zu Wort kommt.

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Fünfzig Jahre nach 1968 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das tat auch die Evangelische Akademie in Tutzing. LORA-Kultur-Mitarbeiter Peter Jäger war für uns mit dabei.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove