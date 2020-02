Hier das Wochenprogramm vom 24. – 28. Februar 2020

MONTAG, 24. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Rosenmontag. Wir spielen Lieder, die zum lustigem Treiben und den Bällen in den letzten Faschingstagen passen. Mit dabei sind die Ärzte, die Toten Hosen, die United Balls, DÖF u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Menschenrechte kennen keine Grenzen- Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt. Anhand konkreter Einzelfälle in Uganda, Sambia und Brasilien zeigen wir, dass Deutschland in Landkonflikte involviert ist, sei es durch Finanzverflechtungen, Entwicklungsgelder oder über Tochterunternehmen deutscher Konzerne.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

11.00 Uhr: Musiksendung Spezial

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

15.00 Uhr: Musiksendung Spezial

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 25. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: Kind sucht Zukunft! Thema: Grün – nicht nur hinter den Ohren. Umweltengagement bei Jugendlichen und Kindern.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Rosenmontag. Wir spielen Lieder, die zum lustigem Treiben und den Bällen in den letzten Faschingstagen passen. Mit dabei sind die Ärzte, die Toten Hosen, die United Balls, DÖF u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Werner Listl: Klimakiller Rüstung, Krieg und Militär

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Menschenrechte kennen keine Grenzen- Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt. Anhand konkreter Einzelfälle in Uganda, Sambia und Brasilien zeigen wir, dass Deutschland in Landkonflikte involviert ist, sei es durch Finanzverflechtungen, Entwicklungsgelder oder über Tochterunternehmen deutscher Konzerne.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Rosenmontag. Wir spielen Lieder, die zum lustigem Treiben und den Bällen in den letzten Faschingstagen passen.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Werner Listl: Klimakiller Rüstung, Krieg und Militär

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LLORA international – FIAN. Thema: Menschenrechte kennen keine Grenzen- Deutschlands Verantwortung für den Hunger in der Welt.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 26. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Peter Pfeiffer, langjähriger Mitarbeiter der Grünen-Fraktion im Landtag, der darüber berichten wird, was sich bei den bayrischen Grünen im Lauf der Zeit verändert hat.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: Kind sucht Zukunft! Thema: Grün – nicht nur hinter den Ohren. Umweltengagement bei Jugendlichen und Kindern.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: „Kind sucht Zukunft! Thema: Grün – nicht nur hinter den Ohren. Umweltengagement bei Jugendlichen und Kindern.

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 27. Februar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege der Suchtprävention

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang…

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Peter Pfeiffer, langjähriger Mitarbeiter der Grünen-Fraktion im Landtag, der darüber berichten wird, was sich bei den bayrischen Grünen im Lauf der Zeit verändert hat.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang…

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Peter Pfeiffer, langjähriger Mitarbeiter der Grünen-Fraktion im Landtag, der darüber berichten wird, was sich bei den bayrischen Grünen im Lauf der Zeit verändert hat.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 28. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege der Suchtprävention.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege der Suchtprävention

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde