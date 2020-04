Hier das Wochenprogramm vom 20. – 24. April 2020

MONTAG, 20. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Für den demokratischen Solidar-Zustand statt des tyrannischen Ausnahme-Zustandes. Es geht darum wie wir auch in der Coronakrise das Eigentum an der Gesundheit aller gegen die Enteignung durch die Besitz-Tyrannis organisieren können.

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Im Ausnahmezustand weltweit – ein Gespräch mit Andreas Wulf von Medico International

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX.

DAB+

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Tipps zu Neuerscheinungen am Buchmarkt. Und wir sagen Ihnen, was das Festival „Radikal jung" in diesem Jahr zu bieten gehabt hätte, wenn es nicht ebenfalls Corona-bedingt abgesagt hätte werden müssen.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: WELTTAG DES BUCHES – Die Meinungsfreiheit im heutigen Spanien – mit passender Musik. Die aktuelle Krise lässt uns oft vergessen, dass in Spanien in den letzten Jahren schwerwiegende Verletzungen der Meinungsfreiheit geschehen. Wir werden heute mit konkreten Beispielen daran erinnern

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Ehrenamt in der Geflüchtetenarbeit. Wer sich in seiner Freizeit für Flüchtlinge einsetzen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. In der Sendung geben wir eine Reihe von Beispielen. Etwa das einer Lehrerin, die beim Flüchtlingsrat Asylberatung für Geflüchtete anbietet. Oder ein Pensionist, der sich mit seinem syrischen Sprachpartner austauscht – Er hilft ihm beim Deutschen und kann zugleich seine Arabisch-Kenntnisse vertiefen. Wie wichtig ehrenamtliche Arbeit für Flüchtlinge ist, zeigt auch eine 7-köpfige Familie aus dem Sudan. Der Münchner Flüchtlingsrat vermittelte eine Patenschaft für die Familie. Diese und andere berichten von ihrem Engagement.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Empathisches Zuhören – wie geht das und warum ist das wichtig?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio. Corona-Spezial: Was muss ich zum Thema „HIV&Corona" wissen, welche Services bietet die Aids-Hilfe nach wie vor an, dazu News.

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 24. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio.

06.00 Uhr: Sluttalk

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio.

15.00 Uhr: Sluttalk

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde