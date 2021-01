CO-2 Steuer falsch gedacht – Regierung plündert Kassen der Mieter!

Zur Zeit geht im Trump- und Corona-Getöse vieles schlicht unter, was unter normalen Umständen einen lauten Aufschrei verursachen würde. So wie bei der neuen CO 2 Steuer, die ein dickes schwarzes Loch in die Kasse sehr vieler MieterInnen zu reißen droht…

Die Grundidee, CO 2 auch bei Heizungen anzuwenden, ist an sich super, denn so sollten Vermieter dazu motiviert werden, schlecht isolierte Häuser zu Modernisieren per Ökorenovierung. Aber wenn nun die Mieter ALLEIN die schlechte Einordnung ihrer Wohnung per Mietaufpreis bezahlen werden, warum um alles in der Welt sollten dann die VERmieter die Schecks für die fällige Modernisierung ausstellen?

Unser Interview mit: Dr. Melanie Weber-Moritz, Direktorin des Deutschen Mieterbundes

Interview: Andrasch Neunert mit Dr. Melanie Weber-Moritz -07:51 min