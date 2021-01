In der LORA-Literatursendung Graphophon am Freitag, den 29. Januar 2021 von 20 bis 21 Uhr widmen wir uns den beiden Schwergewichten Kurt Tucholsky (Essays) und Georges Brassens (Gitarre), u. a. mit „Augen in der Großstadt“ und „Der Reißverschluss“.

Bildquelle: Eigene Montage unter Verwendung eines Bildes von Sonja Thomassen, GFDL 1.2 http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html, via Wikimedia Commons.