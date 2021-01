DGB Rentenreport Bayern 2021

Wie sieht das Rentenniveau in Bayern aus, wie hat sich die Rente entwickelt? Wie hoch ist der Gender Pension Gap und welche Maßnahmen braucht es, um Altersarmut zu bekämpfen? Niedriglöhne, Minijobs und Teilzeitarbeit führen zu den Diskrepanzen bei der Rentenhöhe und im schlimmsten Fall zur Altersarmut. Da hilft auch keine Rente mit 67, die an der Lebensrealität der Menschen vorbei geht. Nur gute Arbeit kann vor Altersarmut schützen, also sozialversicherungspflichtige und tarifgebundene Arbeit.

Am 25. Januar 2021 hat Dr. Verena di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, den fünften Rentenreport, zur aktuellen Situation der Rentnerinnen und Rentner in Bayern vorgestellt – auch diesmal auf Basis der neuesten Daten der Deutschen Rentenversicherung.

Beitrag nachhören: