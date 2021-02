„Dank und Anerkennung für den Polizeieinsatz im Dannenröder Forst“ – Hohn für die Aktivist*innen

Hambi und Danni. Das sind keine Kinderbuch-Helden, sondern die liebevoll genutzten Abkürzungen für zwei Wälder die in den letzten Jahren wohl eher als Stein des Anstoßes einer entschlossen agierenden Klima- und Umweltbewegung bezeichnet werden dürfen.

Hambi, also der Hambacher Forst, gilt mittlerweile als gerettet, obwohl er wohl langsam verdurstet, weil die großen Löcher des Braunkohleabbaus ihm das Wasser entziehen.

Danni hingegen, also der Dannenröder Wald im Norden Hessens, ist auch weiterhin ein Ort des Streits für den Klimaschutz und eine Mobilitätswende. Er soll teilweise dem Ausbau der A49 weichen, was Klima- und Umweltaktivistinnen zu verhindern versuchen. Im Zuge dieser Proteste kam es immer wieder auch zu groß angelegten Polizeieinsätzen bei denen versucht wurde den Wald von Aktivistinnen frei zu räumen.

Dieser große Einsatz der Polizei soll heute Abend im hessischen Landtag unter dem Titel: „Dank und Anerkennung für den Polizeieinsatz im Dannenröder Forst“ besprochen werden.

Wir fragten Tonks vom Presseteam Mediahub der Dannenröder Waldbesetzung was sie davon hält.

Interview Fabian Ekstedt mit Tonks – 9:29 Minuten

Soweit Tonks vom Presseteam Mediahub der Dannenröder Waldbesetzung über die aktuelle Aussprache „Dank und Anerkennung für den Polizeieinsatz im Dannenröder Forst“ die heute im hessischen Landtag stattfinden soll.