Wiesn oder nicht wi(e/s)s(e)n? Zumindest gibt es seit heute ein offizielles Oktoberfest-Plakat

Noch ist keineswegs klar, ob das Oktoberfest 2021 stattfinden wird, oder die Wiesn im zweiten Jahr in Folge Corona-bedingt ausfällt.

Während sich Ministerpräsident Söder zuletzt mit Blick auf die zweite Septemberhälfte und die Corona-Zahlen eher skeptisch gab – schließlich handelt es sich um die größte Veranstaltung im Land mit der höchsten Dichte und Internationalität an Publikum – ist das veranstaltende städtische Referat für Arbeit und Wirtschaft weiterhin höchst optimistisch.

Und so wurde heute das Gewinnerplakat für die Wiesn 2021 offiziell verkündet. Der im Vergleich zum zweiten und dritten Platz recht biedere Entwurf, ein Herzerl mit weiß-blauem Zuckerguss umgeben von den üblichen Wiesn-Attributen und gekrönt von Olympischen Ringen, erinnert an bessere Zeiten und hat sich sowohl im Publikumsvoting als auch in der Jury durchgesetzt. Gewinnerin des Wettbewerbs ist die Münchner Grafikdesignerin Maria Elisabeth Dick.

Clemens Baumgärtner, Juryvorsitzender und Referent für Arbeit und Wirtschaft freut sich jedenfalls, dass das diesjährige Siegerplakat von einer jungen Münchner Designerin kommt. Zweite wurde Laura Szafranek aus Papenburg, dritter Florian Huber aus Thalhausen/Kranzberg.

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) der Landeshauptstadt München hat den Oktoberfest-Plakatwettbewerb, der seit 1952 veranstaltet wird, in Kooperation mit dem offiziellen Stadtportal muenchen.de online ausgelobt.

Professionelle Grafiker*innen, Grafikdesigner*innen, Künstler*innen, Studierende der Kunstakademien und Fachhochschulen für visuelle Kommunikation und jede(r), die/der einen Plakatentwurf zum Oktoberfest gemäß den technischen und inhaltlichen Vorgaben hochladen konnte, waren zur Teilnahme aufgefordert. Für die Wiesn 2021 wurden 164 Entwürfe hochgeladen, von denen es 47 in ein Publikumsvoting schafften.

Dort ermittelten 7.520 Wiesn-Narrische mit der Vergabe von 20.560 Stimmen die 30 beliebtesten Plakatentwürfe, aus denen eine Jury aus Sach- und Fachpreisrichter*innen ohne Kenntnis der Einsender*innen und des Ergebnisses des Publikumsvotings den Siegerentwurf für das Oktoberfest-Plakat 2021 auswählte. Der Plakatwettbewerb wurde prominent auf allen Kanälen von muenchen.de angekündigt und die Inhalte dazu geteilt.

Alle Entwürfe der Endauswahl sind hier zu sehen:

https://plakatwettbewerb.muenchen.de/gallery