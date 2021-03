Wochenprogramm Kalenderwoche 10: 08. – 12. März 2021

2. Montag im Monat, 08. März 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder – ausgewählt von Felicitas zu Beginn des heutigen internationalen Frauentags

17.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (2.Teil) – Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (4.Teil) – Sendung einer feministischen Redaktion eines anderen freien Radios

20.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (5.Teil) – eine Sendung von pro familia

20.30 Uhr: Frauen kommen zu Wort (6.Teil) – eine Sendung der kofra Frauen

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – eine Sendung der kurdischen Frauen

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – Frauensendung von Sadija

22.00 Uhr: Musiksendung einer feministischen im BFR organisierten Redaktion

23.00 Uhr: female metal – eine Sendung von Michael Niggel über und mit Frauen im Heavy Metal

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst live

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk You

06.00 Uhr: Geek Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk You

09.00 Uhr: Geek Talk

10.00 Uhr: Time for Jazz

11.00 Uhr: Time for Jazz

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA Kultur (Thilo) – Wir trotzen am 5. März allen pandemischen Einschränkungen und machen einen akustischen Ausflug in die Schwäbische Alb, besuchen das Ägyptische Museum und stellen Ihnen eine Enzyklopädie der Berufe des ausgehenden Mittelalters vor. Sendung (58 min) liegt fertig unter Airtime-Sendungsablage.

14.00 Uhr: H wie Hörspiel (Alexandra) – Dieses Mal mit dem Familien-Hörspiel „Willkommen im Werkzeugkasten“ und im Anschluss geben die Hörspiel-Autorin Sina Zerta und ihre drei Kinder ein Interview.

15.00 Uhr: Time for Jazz

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 09. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Arabische Redaktion (LIVE) – Bei dieser Sendung geht es um die Freilassung der saudi-arabischen Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul und die wenigen Fortschritte der Menschenrechte in dem Land; außerdem gehen wir auf den Deal „Anerkennung Isreals statt Menschenrechte“ ein, das der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump mit verschieden Staaten des Nahen Ostens eingeleitet hat.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Themen: Sexueller Missbrauch: Wir wollen wissen, warum überlässt man noch immer der Täterorganisation Kirche die Ahndung krimineller Gewalttaten? Dann geht es um die immer stärker werdene antifeministischem Akteur*innen in München. Bei einer großen Demonstration am 20. März wollen radikale Abtreibungsgegner*innen in der Stadt gegen Schwangerschaftsabbrüche protestieren. Und dann sprechen wir noch über die Geschlechterverteilung in deutschen Berufsorchestern.

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Musik der Kulturen mit Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder – ausgewählt von Felicitas zu Beginn des heutigen internationalen Frauentags

02.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (2.Teil) – Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (4.Teil) – Sendung einer feministischen Redaktion eines anderen freien Radios

05.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (5.Teil) – eine Sendung von pro familia

05.30 Uhr: Frauen kommen zu Wort (6.Teil) – eine Sendung der kofra Frauen

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Frauen

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – Frauensendung von Saija

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder – ausgewählt von Felicitas zu Beginn des heutigen internationalen Frauentags

09.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (2.Teil) – Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

10.00 Uhr: Musiksendung einer feministischen im BFR organisierten Redaktion

11.00 Uhr: female metal – eine Sendung von Michael Niggel über und mit Frauen im Heavy Metal

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (4.Teil) – Sendung einer feministischen Redaktion eines anderen freien Radios

14.00 Uhr: Frauen kommen zu Wort (5.Teil) – eine Sendung von pro familia

14.30 Uhr: Frauen kommen zu Wort (6.Teil) – eine Sendung der kofra Frauen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Frauen

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – Frauensendung von Sadija

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 10. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik – Eine Sendung über die schon lange in Deutschland lebende koreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan

17.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf (LIVE)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: ver.di Frauen – FEMINISTISCH VERÄNDERN – es wir Zeit das Gleichstellung endlich erreicht wird. Zwischen der „Politik am Küchentisch: Egal wo wir sind – wir machen Politik!“ und dem gewerkschaftlichen Kampf mit und für die sogenannten „Systemrelevanten Frauen“. Zu Gast im Studio sind: Nina Reggi, Frauenakademie München und Luise Klemens, Landesleiterin von ver.di Bayern.

20.00 Uhr: Stadt-Land-Radio (LIVE) – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage Fritz

22.00 Uhr: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Arabische Redaktion (LIVE) – Bei dieser Sendung geht es um die Freilassung der saudi-arabischen Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul und die wenigen Fortschritte der Menschenrechte in dem Land; außerdem gehen wir auf den Deal „Anerkennung Isreals statt Menschenrechte“ ein, das der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump mit verschieden Staaten des Nahen Ostens eingeleitet hat.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

06.00 Uhr: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Arabische Redaktion (LIVE) – Bei dieser Sendung geht es um die Freilassung der saudi-arabischen Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul und die wenigen Fortschritte der Menschenrechte in dem Land; außerdem gehen wir auf den Deal „Anerkennung Isreals statt Menschenrechte“ ein, das der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump mit verschieden Staaten des Nahen Ostens eingeleitet hat.

10.00 Uhr: Musik der Kulturen mit Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit dem Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

15.00 Uhr: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 11. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

17.00 Uhr: Fördersendung (Alexandra) – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Thema „Kinder- und Jugendliteratur“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: DgG

20.00 Uhr: Inforadio Barrierefrei – Vorstellung Verein „Helfende Hände“

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik – Eine Sendung über die schon lange in Deutschland lebende koreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan.

02.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf (LIVE)

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: ver.di Frauen – FEMINISTISCH VERÄNDERN – es wir Zeit das Gleichstellung endlich erreicht wird. Zwischen der „Politik am Küchentisch: Egal wo wir sind – wir machen Politik!“ und dem gewerkschaftlichen Kampf mit und für die sogenannten „Systemrelevanten Frauen“. Zu Gast im Studio sind: Nina Reggi, Frauenakademie München und Luise Klemens, Landesleiterin von ver.di Bayern.

05.00 Uhr: Gegensprechanlage Fritz

06.00 Uhr: Daydrean

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik – Eine Sendung über die schon lange in Deutschland lebende koreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan.

09.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf (LIVE)

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: ver.di Frauen – FEMINISTISCH VERÄNDERN – es wir Zeit das Gleichstellung endlich erreicht wird. Zwischen der „Politik am Küchentisch: Egal wo wir sind – wir machen Politik!“ und dem gewerkschaftlichen Kampf mit und für die sogenannten „Systemrelevanten Frauen“. Zu Gast im Studio sind: Nina Reggi, Frauenakademie München und Luise Klemens, Landesleiterin von ver.di Bayern.

14.00 Uhr: Stadt-Land-Radio (LIVE) – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage Fritz

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 12. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Fundbüro – Fördersendung 2020

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur.

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt (LIVE)

21.00 Uhr: Sendeschluss auf UKW 92,4;

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

02.00 Uhr: Fördersendung (Alexandra) – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Thema „Kinder- und Jugendliteratur“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: DgG

05.00 Uhr: Inforadio Barrierefrei – Vorstellung Verein „Helfende Hände“

06.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

09.00 Uhr: Fördersendung (Alexandra) – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Thema „Kinder- und Jugendliteratur“.

10.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio.

11.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Salsa mit Rafael Rubio.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: DgG

14.00 Uhr: Inforadio Barrierefrei – Vorstellung Verein „Helfende Hände“

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 – 21.00 Uhr: siehe UKW-Programm

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst (LIVE)

22.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst (LIVE)

22.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob (LIVE)