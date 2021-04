KonTra IAA – Gegenveranstaltung zur IAA

Na, haben Sie schon Pläne für September, außer wählen gehen? Gut, allgemein hat uns das letzte Jahr gelehrt keine festen Pläne für die Zukunft zu haben, aber bei dem Thema hier geht das. Denn im letzten Jahr haben wir auch gelernt: Wenn sich die Automobilindustrie was in den Kopf gesetzt hat, dann klappt das, zur Not mit halt Ausnahmeregelungen. Und die Automobilindustrie hat sich für 2021 nunmal in den Kopf gesetzt von 07.-12. September in München gelobt und bewundert zu werden, zur IAA.

Es gibt aber nicht nur Bewunderer die sich angekündigt haben. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac Deutschland, Attac München und Attac Rosenheim, die Initiative „autofrei leben!“, der BUND Naturschutz in Bayern, Changing Cities, das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (ISW), der Kurt-Eisner-Verein für politische Bildung in Bayern, die Naturfreunde Deutschlands sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung, sie alle wollen sich nicht mit Autos beschäftigen sondern mit einer klimagerechten Mobilitätswende. Unter dem Motto: „100 Prozent konzernfrei“ planen die Aktivist*innen der Mobilitätswendebewegung einen Kongress für transformative Mobilität – die KonTra IAA. Zeitgleich zur IAA, am 9. und 10. September.

Achim Heier ist Mitglied im Koordinierungskreis Attac Deutschland und hat uns erklärt, was die KonTra IAA eigentlich sein soll.

Interview mit Achim Heier – 07:05