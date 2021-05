Nach langer Zeit haben die USA endlich den Völkermord der Türkei an den Armeniern von vor ca. 105 Jahren als solchen offiziell anerkannt. Dies löste in der Türkei zu hasserfüllten Kommentaren und wüste Beschimpfungen von Minderheiten aus. Wir befragten Dr. Kamal Sido, Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker für die Nahostregion unter anderem dazu, warum es zu dieser Wut in der Türkei über einen doch überfälligen Vorgang kommt.

Interview von Andrasch Neunert mit Dr. Kamal Sido – 12:05min