„Slow Food“ zum Thema Fisch: am Donnerstag, den 6. Mai um 20 Uhr

Wir fragen: Ist Fisch aus einheimischer Zucht, aus bayerischen Seen und Flüssen eine Alternative?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat Hannelore Fisgus eine Bio-Forellenzucht bei Landsberg besucht und einen Betrieb der mitten in Bayern Salzwassergarnelen züchtet. Sie ist mit einem Chiemseefischer hinausgefahren und hat sich von einem Slow-Food-Chef-Alliance-Koch die richtige Zubereitung von Fisch erklären lassen. Last not least hat sie sich bei der Verbraucherzentrale Bayern nach Informationen zum richtigen Einkauf von Fisch erkundigt.