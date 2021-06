Uhrmacherhäusl, Zeitkapsel und ein Kriegerdenkmal

Die ursprüngliche Mahnwache vor dem plattgemachten Uhrmacherhäusl in der Giesinger Oberen Gras-Straße entwickelt sich immer mehr zu einem Forum Giesinger Aktivitäten. So sprachen am vergangenen Freitag eine Vertreterin der Zeitkapsel am Grünspitz, die neue Leitung des Stadtteilladens sowie Wolfram Kastner über seine Aktion am Kriegerdenkmal vor der Hl. Geist Kirche.

Zu Beginn wurde über die aktuelle juristische Auseinandersetzung um den Wiederaufbau des Uhrmacherhäusls berichtet: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat im Mai dem Antrag der Stadt stattgegeben und die Berufung zugelassen. Es geht also in die 2. Instanz. Was durchaus einen Erfolg für das Bündnis HeimatGiesing darstellt.

Uhrmacherhäusl – LORA-Magazin vom 14.06.2021 – Dauer: 2:44 Min.

Soweit der aktuelle Stand in der juristischen Auseinandersetzung um den illegalen Abriss des Uhrmacherhäusls in der Oberen Grasstraße.

Seit Ende Mai steht eine Telefonzelle am Münchner Grünspitz. Telefonieren kann man allerdings darin nicht. Dieser besondere Münzfernsprecher nennt sich „Zeitkapsel“ und verbindet Giesings Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Initiatorin des Projektes ist es wichtig, dass alle Menschen daran teilhaben können. Anna Martin ist in das Projekt eingebunden und stellte es uns vor.

Anna Martin zum Projekt „Zeitkapsel“ – LORA-Magazin vom 14.06.2021 – Dauer: 3:40 Min.

Anna Martin stellte uns das Projekt „Zeitkapsel“ auf dem Grünspitz vor.

Zum Abschluss hören noch Wolfram Kastner über seine Aktion am Kriegerdenkmal vor der Hl. Kreuz-Kirche.

Wolfram Kastner über seine Aktion am Kriegerdenkmal – LORA-Magazin vom 14.06.2021 – Dauer: 5:29 Min.

