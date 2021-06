Mord an HDP Abgeordneter in der Türkei

In der Millionenstadt Izmir wurde eine Politikerin der Oppositionspartei, der überwiegend kurdischen HDP bei einem Terroranschlag eines Mitglieds der faschistischen Terrororganisation Graue Wölfe ermordet, von deren geistigen Vätern, einer Rechtsaußenpartei, mit der Erdogan regiert, frenetisch bejubelt. Er selbst sprach ja – ganz der verlogene Pharisäer – von einer getöteten Terroristin. Doch Morde der Grauen Wölfe gab es auch in Westeuropa wie in Paris und Morddrohungen gibt es auch hierzulande, z.B. gegen Helin Evrin Sommer, Sprecherin für Entwicklungspolitik für die Linkspartei im Berliner Bundestag. Zunächst berichtete sie uns aber vom Attentat in Izmir.

Interview von Andrasch Neunert mit Helin Evrin Sommer – 25.06.2021 – 14:35 Min.