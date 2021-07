Zukunftswerkstatt für Alleinerziehende am 17.07.21

Der Verein siaf e.V. – sozial • integrativ • aktiv • für Frauen – setzt sich für Frauen, Frauenrechte, Gleichberechtigung und Gleichstellung ein. Am Samstag den 17.07.2021 veranstaltet der Verein in der Evangelische Stadtakademie in der Herzog-Wilhelm-Str. 24 in 80331 München eine Zukunftswerkstatt für Alleinerziehende. Wir wollten mehr wissen und haben nachgefragt:

Interview von Martina Helbing mit Roswitha Zirngibl – 30.06.2021 – 13:37 Min.

Weitere Informationen unter: https://www.siaf.de

Oder direkt hier anmelden und per Mail an lindecke [at] siaf [dot] de oder unter Tel. 089 45 80 25 21