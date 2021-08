Zu Gast beim Fairkauf Handelskontor in Giesing

Inzwischen dürfte jede und jeder schon mal vom Fairen Handel gehört haben, allerdings geht es dann meist um Produkte wie Kaffee, Kakao und Schokolade. Die Produktpalette im Fairen Handel ist aber inzwischen viel, viel größer, wie wir gleich von Michael Drechsler vom Fairkauf Handelskontor in der Brecherspitzstraße 8 in Giesing hören werden.

Das Fairkauf Handelkontor ist nicht nur ein Weltladen, sondern vor allem Großhändler und Lieferant für Weltläden. Die Genossenschaft versteht sich als Keimzelle einer alternativen Wirtschaftspolitik, einer Wirtschaftspolitik von unten, so zumindest ist es auf der Internetseite des Fairkauf Handelskontor zu lesen. Wir baten Michael Drechsler uns zu erläutern, was damit gemeint ist und was in seinen Augen den Fairen Handel ausmacht.

–