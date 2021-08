Zu Gast beim Öko & Fair Umweltzentrum Gauting

Das Öko & Fair-Umweltzentrum in Gauting ist eine Mischung aus Welt- und Hofladen, es gibt dort zudem ein faires Cafe mit schönem Garten, das Umweltzentrum ist aber auch Großhandel und Lieferant und beliefert Läden, Supermärkte, Kioske, Schulkioske, Jugendzentren, Firmen und andere Einrichtungen mit fair gehandelten Produkten. Dazu kommen zahlreiche Veranstaltungen und Kurse, die dort stattfinden. Ein wichtiges Projekt ist außerdem die Kooperation mit der Organisation NoCap, die in Süditalien Geflüchteten ordentliche Arbeitsverträge, gerechten Lohn, menschenwürdige Unterkunft und Hilfe bei der Integration ermöglicht.

Darüber und über alles andere, was im Öko & Fair-Umweltzentrum in Gauting alles passiert, haben wir mit der Leiterin des Umweltzentrums Christiane Lüst gesprochen. Zunächst wollten wir von ihr wissen, was in ihren Augen den Fairen Handel ausmacht.

–

Wer mehr wissen will: Unter oeko-und-fair.de finden Sie viele weitere Informationen über das Umweltzentrum.