Nr. 5: Die Münchner Mobilitätsstrategie 2035

Am Dienstag, 7. September, startete der 1. Münchner Mobilitätskongress der Stadt München. Rund 160 Teilnehmer*innen in der Alten Kongresshalle und 100 Interessierte vor den Bildschirmen verfolgten die Eröffnung der Veranstaltung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter. Im Anschluss stellte Georg Dunkel, Leiter des Mobilitätsreferats, die Münchner Mobilitätsstrategie 2035 vor. Seinen Vortrag werden wir jetzt gleich in Ausschnitten hören. Zunächst aber haben wir uns auf der Demo gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) auf der Theresienwiese umgehört und von Umweltaktivist*innen wissen wollen, warum sie hier sind.

–

Unterstützt wurde der Beitrag durch das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München.

–