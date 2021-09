Fotowichser soll trenden, damit Polizeigewalt gegen Journalist*innen aufgeklärt wird

Demoberichterstattung ist ein gefährlicher Job. Journalist*innen und Fotograph*innen drohen zwischen die aufgeheizten Fronten zwischen Demonstrierenden und Polizist*innen zu geraten. Eingekeilt oder am Rand kann es immer wieder dazu kommen, dass an die Polizei gerichtete Wurfgeschosse oder an die Demonstrierenden gerichtete Schlagstockeinsätze die unparteiischen Beobachter trifft. Oder, wie in letzter Zeit häufiger geschehen, sie von wütenden Gegnern der Pressefreiheit attakiert werden. In solchen Fällen müssen sich die Angegriffenen häufig schutzsuchend an die Polizei wenden. Nachdem nun in einem Video das auf Twitter geteilt wurde deutlich zu hören ist, wie ein Polizist beim Demoeinsatz zur IAA in München „Fotowichser“ sagt, möchte jetzt der Demoberichterstatter Michael Trammer dafür sorgen, dass dieser Begriff trendet. Wir wollten genauer wissen, warum…

Interview von Fabian Ekstedt mit Michael Trammer – 15.09.2021 – 3:30 Minuten