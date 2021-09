IAA – juristische Nachbesprechung der polizeilichen Aktionen

In unserer langen IAA-Protest-Aufbereitung haben wir verschiedene Punkte beleuchtet und immer wieder heißt es: Das muss juristisch geprüft werden. Und das wollen wir auch tun. Denn, auch wenn Klimaaktivist*innen gerne als Querulanten und Rechtsbrecher dargestellt werden, es gibt auch Juristinnen und Juristen unter ihnen. Und nicht nur das, manche Juristen machen sich auch noch die Mühe sie in Notsituationen direkt zu unterstützen, kostenlos und unbürokratisch. So wurde für die IAA-Protestwoche ein Anwaltlicher Notdienst gebildet, bei dem auch Mitglieder des Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltvereins – RAV – mitgearbeitet haben. Im Gespräch, Mathes Breuer von der Kanzlei von Wächtler und Kollegen, der die Polizeimaßnahmen der vergangenen Woche juristisch einordnet. Als erstes wollten wir von ihm wissen, ob mit dem Fazit des RAV, dass die Polizei versucht habe, Protest zu verhindern und zu unterbinden und die Protestierenden einzuschüchtern, nicht schon alles gesagt sei?

Interview von Fabian Ekstedt mit Mathes Breuer – 15.09.2021 – 11:21 Minuten